Vauhtia ja malttia

14-vuotias punkaharjulainen Tanja Kokkonen verryttelee hyväntuulisena tutulla viheriöllä, Punkasalmen koulun yleisurheilukentällä.

Nuoren yleisurheilulupauksen tie vie kotikentälle nykyään harvemmin, sen maastossa Kokkonen piipahtaa lähinnä juoksulenkeillään.

Pääsääntöinen harjoittelupaikka on jo tovin ollut Savonlinnassa suuremmilla ja laajemmin varustelluilla kentillä Kyrönniemessä tai Tanhuvaarassa.

Edustettava seurakin on vaihtunut verrattain vikkelään: Kokkosen tie vei ensin Punkaharjun Urheilijoista Savonlinnan Rientoon, sitten Lappeenrannan Urheilumiehiin, joita Kokkonen on edustanut kuluvan kauden.

Suuremmassa seurassa on omat puolensa. Suuremmat resurssit ja laajempi tuki antavat maan kärkitasolla kisaavalle urheilijalle enemmän eväitä kehittymiseen ja menestymiseen.

Kuluvana kesänä kisoja oli viikottain eri puolilla Suomea. Tulosta tuli ja Kokkonen nappasi kolme SM-mitaliakin: pronssia kolmiloikasta, hopeaa 80 metrin aidoista ja kultaa 80 metrin aitojen joukkuekisasta, jossa Kokkonen juoksi ankkuriosuuden.

Hallussa on myös Etelä-Karjalan piiriennätyksiä. 14-vuotiaiden tyttöjen sarjassa Kokkonen on juossut sata metriä aikaan 12,68 sekuntia. 80 metrin aidat Kokkonen puolestaan on selvittänyt aikaan 11,77 sekuntia.

Tällä hetkellä mielessä siintävät jo talven hallikilpailut.

– Kyllä haaveena on päästä kilpailemaan arvokisoissa maailman tasolla, Kokkonen summailee tavoitteitaan.

