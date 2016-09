Suomalainen messu Talvikirkossa Kerimäellä sunnuntaina

Kerimäellä ei tarvitse nousta kymmeneksi kirkkoon sunnuntaina, vaan tavallisen messun sijasta pääsee kokemaan kello 13 Talvikirkossa Suomalaisen messun.

Suomalainen messu pohjautuu säveltäjä Lasse Heikkilän ideaan lähettää säveltämiään kansallissävyisiä melodioita sanoitettavaksi tuntemilleen tekstintekijöille.

Messua esitettiin ympäri Suomen myös ammattilaisvoimin kiertuetyyppisesti ja siitä on olemassa sekä konsertti- että jumalanpalvelusversio. Messusta on tullut nopeasti klassikko ja monet sen lauluista löytyvät useista laulukirjoista ja eri artistien äänitteiltä.

Kerimäen messun pohjana kirkkomuusikko Mika Siekkinen on käyttänyt Heikkilän sävellyksiä, mutta mukana on myös muita suomalaisia hengellisiä sävelmiä ja virsiä.

– Olen ujuttanut samalla messuun mukaan myös uuden virsikirjan lisävihkon virsiä. Monet lisävihkon virsistä ovat kyllä jo aika monelle tuttuja, kuten nyt vaikka sunnuntaina laulettava Maan korvessa tai Simojoen Riihikirkko hymni. Seurakunta pääsee laulamaan myös Heikkilän sävelmien kertosäkeitä, kertoo Siekkinen.

Suomalainen messu Kerimäen Talvikirkossa sunnuntaina 18. 9. kello 13. Mukana Enonkosken Gospelryhmä ja Mika Siekkinen.