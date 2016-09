Yksi kuusi ja 100 miljoonaa puuta

Työkaverini puursi viime viikolla mielenkiintoisen projektin parissa. Kysymys oli kuparikyltistä viidenkymmenen vuoden takaa. Kyltti kuuluu Luston kokoelmiin, ja siinä on teksti: ”Kotikuusi istutettu vuonna 1967, jolloin Suomi oli ollut 50 vuotta itsenäisenä valtakuntana”.

Tarinan alkujuuret ovat kuitenkin Helsingissä ja tapahtumissa sata vuotta sitten. Helsingin Kaivopuistossa kasvaa nimittäin Itsenäisyyden kuusi, joka kylvettiin Suomen itsenäistyessä 1917 ja istutettiin paikalleen vuonna 1931.

Vuonna 1967 puolestaan istutettiin ympäri Suomea yli 30 000 kuusta. Siemenet saatiin Kaivopuiston Itsenäisyyden kuusesta. Taimen viereen pystytettiin Kotikuusi-kyltti, joka oli merkki siitä, että vieressä kasvava kuusi oli istutettu juhlistamaan ja kunnioittamaan Suomen 50-vuotista itsenäisyyttä. Luston kokoelmissa oleva kyltti siis kertoo tästä historiallisesta tapahtumasta.

Kotikuusi-kyltistä oli kiinnostunut ENO-verkkokoulun (Environment Online) perustaja, opettaja Mika Vanhanen. Hän on kartoittanut Kotikuusia, niiden sijainteja ja niihin liittyviä muistoja jo useamman vuoden ajan. Tietoja hän on saanut yli 200 paikkakunnalta.

Vanhasella ja ENO-verkkokoululla on käynnissä myös tulevaisuuteen suuntaava projekti: Tulevaisuuden kuusi-kampanja. Kampanja jatkaa Itsenäisyyden kuusen ja Kotikuusen perintöä, ja sen tavoitteena on, että ensi vuonna mahdollisimman moni suomalainen istuttaa juhlapuun tai -metsikön laattoineen satavuotiaalle Suomelle.

Erityisen hienolta minusta tässä projektissa kuulostaa historiallinen jatkumo. Kampanjassa on myös löydetty ehkä jotakin sellaista, mikä koskettaa ja yhdistää eri sukupolvia. Nuoria kiinnostavat kestävän kehityksen teemat ja ympäristöasiat, joihin metsät ja puut oleellisesti liittyvät. Vanhemmat sukupolvet muistavat vielä Kotikuusen. Sellainen saattaa jopa löytyä omalta kotipihalta tai lähimetsiköstä.

ENO-verkkokoulu on myös tehnyt huikealta kuulostavan lupauksen istuttaa 100 miljoonaa puuta vuoden 2017 loppuun mennessä. Tavoite asetettiin Rion ympäristökokouksessa vuonna 2012. Kampanjaan on lähtenyt mukaan useita maita, ja tavoite on saavutettu jo nyt. Istutettuja puita on yli 103 miljoonaa. Merkittävässä roolissa ovat olleet koululaiset ympäri maailman, jotka ovat vastanneet haasteeseen ja istuttaneet suuren määrän puita.

Ehkäpä Tulevaisuuden kuusi -kampanja ja 100 miljoonaa puuta, ovat yksi osoitus siitä, että suomalaisten suhde metsään on edelleen voimissaan. Yhden puun istuttaminen voi tuntua pieneltä teolta ja kampanjointi turhanpäiväiseltä höpsötykseltä, mutta jos niiden kautta voidaan vahvistaa lasten ja nuorten metsäsuhdetta, yhdistää sukupolvia ja juhlistaa ensi vuonna 100 vuotta täyttävää Suomea, niin tuskin se on keneltäkään pois.

Lopuksi herää kysymys, mitä tapahtui Kotikuusi-kyltin kanssa touhunneelle työkaverille? Hän päätyi sateisena päivänä, ilman kumisaappaita, kyltin ja Ylen kuvausryhmän kanssa metsään. Ja se, miten siinä tarinassa sitten kävi, paljastuu myöhemmin.

Anne Kaljunen

Kirjoittaja on kerimäkeläinen

Metsämuseo Luston tiedottaja.