Lehdet tavoittavat lukijansa

Suomalaislehdet tavoittavat lukijansa, vaikka lukemistottumusten murros onkin meneillään. Moni lukee lehtensä edelleen paperilta, mutta kasvava osa lukijakunnasta käyttää sähköisiä välineitä, kuten älypuhelimia, tabletteja ja tietokoneita niin maksuttomien kuin maksullisten digisisältöjen lukemiseen.

Tuore Kansallinen mediatutkimus (KMT) kertoo, että esimerkiksi Kaakon Viestinnän Etelä-Savossa julkaisemat Itä-Savo ja Länsi-Savo ovat pärjänneet tutkimuksessa hyvin. Ne tavoittavat päivittäin merkittävän osan eteläsavolaisista.

Paikallislehtiä ei tutkimuksessa mitata, mutta lukutottumusten suhteen niitä voi verrata yleisiin muutoksiin. Tutkimus antaa osin rauhoittavaa tietoa siitä, että painettu lehti on suosituin tapa seurata ajankohtaisia uutissisältöjä. Viikoittain paperilehteä käyttää 80 prosenttia suomalaisista. Viisi vuotta sitten painettua lehteä luki 96 prosenttia.

Matkapuhelimella lehteä lukevien määrä on liki kuusinkertaistunut. Kännyköillä mediaa lukee melkein joka toinen. Tietokoneella uutisia lukee viikoittain noin puolet ja tabletilla noin 30 prosenttia suomalaisista.

Lukemisttomusten suuntaus on selvä, ja se ohjaa toimintaa viestintätaloissa. Selvää on, että lukeminen siirtyy yhä useampiin välineisiin ja päätelaitteisiin.

Viestintäalan on hyvä tunnistaa meneillään oleva muutos ja koettaa huolehtia siitä, että suomalaiset pysyvät jatkossakin lukijakansana. Mutta enemmän kuin tekniikka, niin lopulta pelin ratkaisevat lukijoille tarjottavat sisällöt.