Kirjaston siirrosta halutaan kuulla punkaharjulaisia – keskustelutilaisuus ensi tiistaina

Punkaharjun aluejohtokunta järjestää tiistaina 20.9. kello 18 toimitilaratkaisuihin liittyvän keskustelutilaisuuden Punkaharjun kirjastolla. Tilaisuudessa halutaan kuulla kuntalaisten näkemyksiä kirjaston mahdollisesta siirrosta. Tilaisuus on kaikille avoin ja aluejohtokunta on kutsumassa sinne myös kaupungin virkamiehiä.

Aluejohtokunta keskusteli asiasta torstai-iltaisessa kokouksessaan. Virallista kannanottoa ei vielä puheenjohtaja Karoliina Laukkasen mukaan tehty. Aluejohtokunta on kuitenkin valmis neuvottelemaan eri ratkaisuista. Laukkasen mukaan kirjaston mahdolliseen siirtoon kaivataan myös kaupunginhallituksen ja – valtuuston virallisia päätöksiä.

Kirjaston toimintoja on suunniteltu siirrettäväksi Punkaharju-talolle. Aluejohtokunnan kokousaineistona olleessa suunnitelmassa kirjastotoiminnot sijoittuisivat yläkerran kokoustiloihin.