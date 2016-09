Tuhansien linnunpönttöjen mies Savonlinnassa

Savonlinnan torilla järjestetään keskiviikkona Miljoona linnunpönttöä -kampanjan hengessä linnunpönttöpäivä.

Linnunpönttöjä on esittelemässä ja niistä kertomassa lintuharrastaja Urpo Koponen, jolla on 55 vuoden mittainen asiantuntemus pönttöjen nikkaroinnista.

Pönttöjä Koponen on ennättänyt maastoon viedä yli kolme tuhatta, pönttömalleja hänellä on lähemmäs sata ja hänen pöntöissään on tähän mennessä pesinyt 60 eri lintulajia.

Urpo Koposta on kuultu asiantuntijana mm. radion ja television luontoilloissa ja hän on antanut asiantuntemustaan Juha Laaksosen Pihan linnut ja linnunpöntöt -teokseen, joka valittiin vuoden 2013 luontokirjaksi.

Pönttötalkoilijana kunnostautunut Koponen on myös rengastanut lintuja jo viiden vuosikymmenen ajan.

Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin, Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistyksen ja Etelä-Savon lintuharrastajat Orioluksen yhdessä järjestämään pönttöesittelyyn voi tutustua torilla 14.9. klo 7–14. Päivä jatkuu Pönttöiltamilla Järjestötalo Kolomosen (Pappilankatu 3) luentosalissa klo 17.30, kun Urpo Koponen kertoo erilaisista linnunpöntöistä ja niiden asukkaista.