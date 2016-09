Kerimäen lentopallomaine on kasvanut vahvaksi – sunnuntaina 30 -vuotisjuhla

Kun KLP-86:n nykyinen puheenjohtaja Jesse Härkönen kertoo valtakunnallisissa koulutustilaisuuksissa mistä tulee, on vastaus usein tietäväinen ” Ai, Kerimäeltä!”.

Kerimäen kova maine lentopallopitäjänä on syntynyt kolmen vuosikymmenen aikana. Ansio kuuluu Kerimäen Lentopallo -86:lle, jonka saavutukset lajin kasvattajaseurana tunnustetaan laajalti.

Saavutuksia on hyvä muistella ensi sunnuntaina, kun KLP-86 viettää 30-vuotisjuhliaan.

– Hienoja hetkiä riittää seuran historiassa, vakuuttaa KLP-86:n pitkäaikaisin entinen puheenjohtaja Seppo Silvennoinen.

Kahdeksankymmenluvulle asti lentopalloilun harrastaminen oli Kerimäellä pitkälti Salon Poikien kontolla. Uusi erikoisseura syntyi kovan innostuksen vallassa: perustavassa kokouksessa oli 28 osanottajaa. Kokousta johti silloinen Lentopalloliiton hallituksen jäsen Kalevi Niskanen, joka oli keskeinen moottori seuratoiminnan käynnistämisessä.

– Sarjamuotoinen lentopalloilu alkoi vakavammin juuri siitä, sanoo seuran historiaa kaivellut Jesse Härkönen.

Kerimäen Lentopallo -86 järjestää 30-vuotisjuhlan sunnuntaina 11.9. klo 14 Kerimäen B-koululla.

