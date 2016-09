Toiminta rullaa Juhanantuvalla -korjattavaakin vielä olisi

Hummovaaran kylällä sijaitsevalla Juhanantuvalla kesäkiireet ovat jo takana, päivittäinen aukiolo lopetettiin yrittäjä Sinikka Kainulaisen mukaan kotimaan lomasesongin mukaisesti koulujen alkamiseen.

Kainulaisen johtama, lounas-, kahvila- ja pitopalvelutoimintaan keskittyvä Ässätiimi toimi perinteikkäässä hirsirakennuksessa nyt toista kesää. Lounasta oli tarjolla läpi kesän ja lisäksi Juhanantuvalla pidettiin useita yksityistilaisuuksia, kuten juhlia.

Valtaosa matkailijoita on ollut kotimaisia, mutta ”Hummon” kylätien varrella on piipahtanut Kainulaisen myös mukava määrä ulkomaalaisia turisteja Euroopasta itäisemmistä maista.

– Paikan historiakin kiinnostaa, mutta suurta osaa kiehtoo paikka ja miljöö itsessään. Esimerkiksi ryhmille tämä on ollut mukava lounaspaikka laajempien kierrosten- tai matkojen ohessa, Kainulainen sanoo.

Juhanantuvan omistaa Kiinteistö Oy Juhanan tupa. Enemmistöosakkaana kiinteistöyhtiössä on nykyään Kiteen kaupunki. Ylläpidossa ja toiminnan pyörittämisessä on ollut omat haasteensa. Esimerkiksi viime vuonna kiinteistöyhtiö joutui ottamaan pankilta kassalainaa, jotta toiminta saatiin jatkumaan.

Kiinteistöyhtiö haki hiljattain Kesälahden aluejohtokunnalta avustusta kesken oleviin korjaushankkeisiin, sekä lainan lyhentämiseen. Rahaa haettiin kaikkiaan 15 000 euroa. Aluejohtokunta myönsi 5 000 euroa lainan lyhentämiseen. Kiinteistöyhtiön hallituksen puheenjohtajan Keijo Malisen mukaan Juhanantuvalla tulisi vielä uusia muun muassa esiintymislava puitteineen.

