Kiitokset unohdetuille

Puruveden alueella seuratoiminta on vilkasta ja pitkäjänteistä. Kuluvan vuoden aikana alueen yhdistyksissä on vietetty useampia satavuotisjuhlia ja vähän lyhyemmän toiminta-ajan tilaisuuksia.

Kulennoisten Nuorisoseura juhli sataa toimintavuottaan viime viikonloppuna ja Karvilan Kivekkäät vietti vastaavaa tilaisuuttaan heinäkuussa. Vähän nuorempi Kerimäen Lentopallo -86 keittää kakkukahvit sunnuntaina.

Silkkaan vapaaehtoistyöhön perustuvassa junioritoiminnassa 30 vuoden yhtäjaksoinen toiminta-aikakin on kunniakas suoritus. Toisaalta se, että harrastukseen perustuva seura on vanhempi kuin Suomen valtio, tuntuu jo uskomattomalta.

Seurojen juhlinnan yhteydessä käy ilmi, että maailman muuttuessa tietyt asiat pysyvät ennallaan. Nuorison ajanviettotavoista ja päihteiden käytöstä oltiin huolestuneita yhtälailla sata vuotta sitten kuin nykyisinkin. Terveempien elämäntapojen ja merkityksellisemmän ajankäytön puolesta seuratoimijat ovat valmiita käyttämään aikaansa ja tarmoansa pyyteettömästi viikosta, kuukaudesta ja vuodesta toiseen.

Juniorityö on vähän kuin siivoojan työtä. Se huomataan vasta sitten kun työ jää tekemättä. Seuroissa uurastavat vapaaehtoistyöntekijät ovatkin järjestelmän rattaissa ehkä merkitykseensä verraten vähiten huomiota saanut ryhmä. He eivät kerää itselleen rahaa, huomiota eivätkä sulkia hattuunsa, mutta ansaitsevat nöyrän kiitoksen, niin harrastavien nuorten vanhemmilta kuin koko yhteiskunnalta.