Kuntosali alkaa rakentua Enonkoskelle

Kauan kaivattua ja suunniteltua kuntosalia on alettu rakentaa Enonkoskelle.

Liikuntatalon koulun puoleiselle kyljelle rakentuvan siiven on määrä valmistua vuodenvaihteeseen mennessä. Uudisrakennuksen laajuus on 120 neliötä ja tuleva kuntosalikokonaisuus tulee olemaan 140 neliön laajuinen.

Uudisrakennuksen lisäksi nykyinen punttisali saneerataan tarkoitusta paremmin vastaavaksi. Suurin muutos vanhassa osassa on lattiassa, josta tulee vaimennettu. Sen lisäksi punttisalin seinät maalataan ja valaistusta uusitaan.

Uudisrakennuksesta tulee yksikerroksinen jyrkkäkattoinen rakennus, jossa on oma ilmanvaihtonsa. Kuntosalille tulee oma sisäänkäynti, jolloin sitä voi käyttää silloinkin kun liikuntatalo muuten on kiinni. Tarkoitus on, että kuntosalilla käyvillä on omat avainkortit, joilla pääsee sisälle arkipäivien lisäksi myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kuntosalista tulee esteetön rakennus.

Uudet laitteet mukaan lukien kuntosalilaajennuksen hinnaksi tulee 235 000 euroa. Valtion liikuntapaikka-avustusta tarkoitukseen on saatu 60 000 euroa.

