Kolme kovaa ässää

Suomenhevoset Sherpa ja Friisin Titanik huilivat tyytyväisinä Vanhalan ratsutilan tallissa Kerimäen Yläkuonassa. Sherpa tosin pyörähtelee välillä siihen malliin, että mieli tekisi päästä taas liikkumaan kentälle.

Huomion kohteena olevasta, tallissa majailevasta kolmikosta puuttuu vielä Virentsa, joka on käymässä toisaalla valmennuksessa.

Hevosia ei viikonvaihde jännitä yhtä paljon kuin niiden omistajia. Suomen parhaat ratsukäytössä olevat suomenhevoset kokoontuvat taas Ypäjälle Suomenratsujen Kuninkaalliset -tapahtumaan, joka on suomenhevosharrastajille vuotuinen huipentuma.

Mukana ovat tällä kertaa myös Sherpa, Titanik ja Virentsa. Nuoret kerimäkeläisratsut osallistuvat Ypäjällä suomenhevosten laatuarvosteluun, jossa onnistuminen voi tuoda ison meriitin ansiolistaan.

– Laatuarvostelun tuloksista näkee, millä tasolla hevosella voi kilpailla ja mitä pitää vielä tehdä, jos haluaa rodun parhaiden joukkoon, tiivistää ruuna Sherpan omistaja Taina Suomalainen.

– Laatuarvostelussa etsitään tulevia potentiaalisia ratsuhevosia. Se on näyteikkuna tulevaisuudenlupauksille.

Tammoille ja oriille laatuarvostelussa menestyminen tuo lisäarvoa siitoseläimenä.

