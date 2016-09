Kyläjuhla satavuotiaan kunniaksi

Kulennoisten Nuorisoseuran talo, Lahtela, täyttynee lauantaina eloista tunnelmasta, kun paikalla juhlistetaan yhdistyksen satavuotista taivalta. Samalla huipentuu juhlavuotta ja sen päätapahtumaa järjestelleen toimikunnan parin vuoden mittainen työ.

– Ensimmäisenä vuonna lähinnä suunniteltiin juhlavuoteen liittyvää toimintaa ja varainkeruuta. Viime vuonna toteutettiin muun muassa hyväntekeväisyyshuutokauppa, sekä elonkorjuujuhla, kertovat juhlatoimikunnan aktiivit, Tuula Kupiainen ja Anne Ora.

Keskeinen osa työtä on ollut lauantaina julkaistavan seurahistoriikin kokoaminen. Osuuden toteuttamisesta on vastannut Anne Ora.

Yhteenveto seuran ensimmäisestä sadasta vuodesta on koostettu vanhojen pöytäkirjojen, kuvien ja muistelmien pohjalta. Seuran jäsenien mukaan kaikki asiakirjat perustamispöytäkirjasta lähtien ovat yhä tallella. Puolentoista vuoden aikana Ora luki kävi kaikki asiakirjat läpi, sekä kokosi yhteen kuvamateriaalia ja muistelmia. Keväällä järjestettiin myös muistelmapiiri, jonka ansiosta saatiin muun muassa kuvamateriaalia ja tarinoita historiikkiin. Oran mukaan aineistoa kertyi hyvin ja hienoa oli muun muassa se, että moniin kuviin saatiin myös liitettyä tietoa siitä, keitä kuvissa on.

Satasivuinen historiikki koostuu Oran mukaan kolmesta osiosta.

– Ensimmäinen on virallisempi, pöytäkirjojen ja muiden asiakirjojen pohjalta koostettu yleiskuvaus seuran vaiheista. Toinen osio koostuu kuvista. Kolmanteen osioon on koottu ihmisten muistelmia, sekä esitelty muutamia pitkäaikaisia seuran aktiivitoimijoita, Ora sanoo.

Nuorisoseuran virallinen satavuotisjuhla alkaa kello 14. Historiikin julkistamisen lisäksi tilaisuuden ohjelmaan kuuluu muun muassa Kulennoisten koulun oppilaiden kuoron esiintyminen, kakkukahvit ja ansiomerkkien jako. Juhlapuheen saapuu pitämään kansanedustaja Hanna Kosonen.

Juhlinta jatkuu illalla: kello 18 käynnistyy vapaamuotoisempi, kaikille avoin kyläjuhla, jossa maksutonta ohjelmaa on vuorokauden loppuun saakka. Koko perheen iltamassa kaikki ilmaista. Tarjolla on muun muassa purtavaa, musiikkia ja yhteistoiminnallista tekemistä. Ilta huipentuu perinteisiin tansseihin.

– Kyläjuhla toteutetaan vanhojen iltamien perinteitä vaalien, kuitenkin modernilla otteella, Kupiainen ja Ora kertovat.

Kulennoisten Nuorisoseura 100-vuotisjuhla Lahtelassa 3.9. klo 14 ja Kyläjuhla klo 18-24.