Ikonille uusia ulottuvuuksia

Voiko olla olemassa luterilaista ikonia?

Ensimmäinen luonnollinen vastaus olisi, että ei. Ikoni on perinteisesti etenkin ortodoksien uskonnollisissa yhteyksissä käyttämä kuva.

Enonkosken luterilainen luostariyhteisö päätti kuitenkin haastaa puheenjohtajansa Pellervo Kokkosen idean pohjalta ikoniajattelun.

Reformaation 500-vuotisjuhlavuoden hengessä Ihamaniemeen syntyi luterilainen ikonityöpaja, jonka aherrus päättyi virallisesti eilen keskiviikkona.

Luostariyhteisön kutsumat viisi taiteilijaa keskittyivät puolentoista viikon ajan maalaamiseen. Lähtöajatuksena oli asettaa vuorovaikutukseen perinteisen ikonimaalauksen tyyliä ja tekniikoita sekä uudenlaista tulkintaa ja hengellistä kokemusta tukevaa kuvitusta.

– Osallistujat etsivät ilmaisua, joka juurille palaamalla ja perinteestä nousevana tukee nykyajan ihmisen hengellistä kokemusta ja kilvoittelua, hahmotti Pellervo Kokkonen.

Lopputulokset ovat vähintään mielenkiintoisia.

– Kuvista ei ole tullut varsinaisesti ikoneja, vaan osittain nykytaidetta, jossa on ikonivaikutteita tai toisin päin: ikonitaidetta, jossa on vaikutteita nykytaiteesta, tiivistää työpajaa yhtenä valmistelemassa ollut Ari Luomajoki.

Luomajoki toimii Valkealan seurakuntapastorina ja on opiskellut taidehistoriaa. Hän on myös Suomen evankelisluterilaisen luostariyhteisön tuki ry:n hallituksen jäsen.

Työpajan kärkinimiä olivat kokeneet ikonimaalarit, puolalainen Anna Makac ja puolalais-skotlantilainen Basia Mindewicz.

