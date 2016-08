Sieniviikko vei lapset luontoon

Nyt on käsillä paras sienisyksy kymmeneen vuoteen. Sieni- ja luontoviikkoa viettävillä Punkasalmen koulun oppilailla ei siis ole pulaa materiaalista kun he tutustuvat viikon aikana sieniin lukuisin eri tavoin.

Maanantaina aamupäivällä koulun nuorimmat koululaiset ja pienryhmä tutustuivat sieniin Puruveden rannassa sijaitsevassa ulkoluokassa. Asiantuntija-oppaana koululaisille toimi Saimi Hoyer, jonka ideasta sieniviikon suunnittelu alkoi jo viime keväänä.

Yhteistyössä koulun kanssa viikon järjestelyissä ovat mukana Sieni-ihmiset ry ja Punkaharjun Martat. Alakoululaisten lisäksi sieniviikkoa viettävät yläkoulun kahdeksasluokkalaiset.

Sieni-oppaana toiminut Saimi Hoyer keräsi hyvin pieneltä alalta koulun rannasta näytteet kymmenestä eri ruokasienestä.

– Lajien opettelun voi aloittaa vaikka kantarellista, jonka ulkonäkö on selkeä. Jos opettelee yhden sienilajin vuodessa, niin viisikymppisenä tuntee jo aika monta, Hoyer kannusti. Lajikirjo tosin on niin laaja ettei kaikkia sieniä kukaan pysty tuntemaan.

Luennolla avattiin myös uudenlaisia näkökulmia syksyisen metsän antimiin. Niistäkin sienistä on iloa, joita ei voi syödä. Monet sienistä nimittäin ovat tavattoman kauniita. Saimi Hoyer tiesi kertoa, että sienet ovat innoittaneet monia muotisuunnittelijoitakin työssään. Turvallisiksi tiedettyihin sieniin hän kehotti ottamaan tuntumaa monen aistin kautta; katsellen, haistellen ja tunnustellen.

