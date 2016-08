Koulut tekevät hyvää työtä

Perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa on lähdetty toteuttamaan Puruveden alueen kouluissa reippaalla otteella. Tavoite yhdessä tekemisen kautta oppimisesta ja toiminnallisuudesta näkyy koulujen ohjelmassa heti lukuvuoden ensimmäisillä viikoilla.

Oppiaineiden rajat ylittäviä teemapäiviä on pidetty ainakin Enonkosken ja Punkasalmen kouluissa. Enonkoskella tutkittiin sisävesikalaan liittyviä asioita ja Punkaharjulla tutustuttiin sieniin hyvin monipuolisesti.

Opetussuunnitelma sinänsä ei kasvatusalan ammattilaisissa herätä pelkästään ihastusta. Pöytäkirjojen ulkopuolella ihmetellään, miten pieni peruskoululainen pystyy itse suunnittelemaan, mitä hänen tulee opiskella ja millaisia taitoja hän elämässään tarvitsee? Pitäisikö sittenkin olla aikuisen asettamat selkeät oppimistavoitteet ja vähemmän pyrkimystä kokemuksellisuuteen ja prosessin tuomiin oivalluksiin?

Alueen kouluja voi joka tapauksessa onnitella hyvin valituista oppimisteemoista. Tutustumisen kohteena ovat kotiseudun omat luonnonrikkaudet, joihin on syytäkin tutustua syvällisesti ja monipuolisesti. Toivottavasti tämä koituu alueen hyväksi ja nousevat polvet osaavat arvostaa metsän ja järvien antimia nykyistä enemmän.

On ilmiselvää, että luonnon antamat mahdollisuudet alueellamme ovat vielä vajaakäytöllä. Koulujen tekemä työ antaa toivoa, että tulevaisuudessa tilanne muuttuu.

Merja Kuuramaa

Kirjoittaja on Puruvesi-lehden toimittaja