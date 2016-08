Joroksessa pidetään kehittämismaraton

Punkaharjulla, Joros Oy:n tiloissa kisataan syyskuun lopulla Industrial Hackathon -kisa.

Viikon lopulla 23.-24. syyskuuta pidettävä tapahtuma on suunnattu uuden teknologian kehittämisestä kiinnostuneille. Vuorokauden mittaiseen kehittämismaratoniin odotetaan esimerkiksi koodareita, devaajia ja muotoilijoita.

Joros Oy on putkentaivutukseen, hitsaukseen ja elektrolyyttiseen kiillotukseen erikoistunut yritys. ”Häkkäys” on työpajatyyppinen innovaatiokilpailu, jossa luodaan viikonlopun aikana muun muassa tuotantoa ja tiedonkulkua parantavia ratkaisuja.

Pk-yrityksiin kohdistuvia häkkäystapahtumia on järjestetty tänä vuonna kolmessa yrityksessä. Kokemukset tapahtumasta ovat olleet positiivisia.

– IT-alan opiskelijoiden ja yritysten lisäksi mukaan toivotaan myös muotoilijoita, myynnin ja markkinoinnin osaajia sekä esimerkiksi ympäristötekniikan osaajia. Joros Oy:n Industrial Hackathonissa on tarkoitus it-ratkaisujen lisäksi ideoida esimerkiksi uusia putkentaivutukseen perustuvia tuotteita ja nykyistä parempia kierrätysratkaisuja, toteaa toimitusjohtaja Toni Pesonen Joros Oy:stä.

– Kohdeyritykset ovat saaneet kilpailusta toteuttamiskelpoisia aihioita toimintansa parantamiseen. Haluamme jatkaa kehittämismenetelmän testausta myös muissa pk-yrityksissä, kertoo Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kehityspäällikkö Kimmo Haapea

Häkkäystapahtuman tarkoituksena on saattaa IT- ja muiden alojen yritykset, opiskelijat ja alueen ammattikorkeakoulu yhteyteen tuotannollisten pk-yritysten kanssa. Tavoitteena on luoda ratkaisuja, jotka edistävät kohdeyritysten toimintaa ja joita voisi hyödyntää teollisuudessa laajemminkin.

Joroksen tiloissa pidettävään tapahtumaan voi ilmoittautua osoitteessa www.industrialhackathon.fi . Vuoden 2016 aikana Etelä-Savossa järjestetään yhteensä 4 vastaavaa tapahtumaa Miksein ja MAMKin koordinoiman Uudistuva teollisuus Etelä-Savossa -hankkeen puitteissa, yhteistyössä valtakunnallisen DigiSyke-hankkeen kanssa.