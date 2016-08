Puruveden syysuistelu ensi viikonloppuna

Savo-Karjala -cupin viimeinen osakilpailu Puruveden Syysuistelu käydään ensi viikonloppuna. Kaksipäiväinen moottoriuistelu käynnistyy lauantaina aamukymmeneltä ja päättyy sunnuntaina.

Kilpailuun ei ole ennakkoilmoittautumista. Vuosittain kisaan on osallistunut 50-60 venekuntaa ja lähtöpaikkana toimii Ruokkeen lomakylä.

Järjestäjät toivovat viikonlopulle tyyntä säätä, sillä tuulessa kaksipäiväinen uistelukilpailu on osallistujille kovin raskas. Viime vuosina sää on ollut kilpailulle suosiollinen ja samaa toivotaan nyt.

Cupin osalta tilanne ennen Puruveden syysuistelua on mielenkiintoinen, sillä viimeisessä osakilpailussa pisteet saadaan tuplana.

Kuva: Jari Silvennoinen