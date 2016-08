Ilmoittautuminen Keski-Karjalan kansalaisopistoon alkoi

Kansalaisopistojen opinto-ohjelmat ovat ilmestyneet. Keski-Karjalan kansalaisopiston kursseille ilmoittautuminen alkaa maanantaina 29. elokuuta klo 10.

Opiston rehtori Kyösti Värri kehottaa opinhaluisia nopeuteen, sillä suosituimmat kurssit täyttyvät jo ensimmäisenä ilmoittautumispäivänä. Rehtori muistuttaa myös ennakkoilmoittautumisen tärkeydestä. Kurssi alkaa ainoastaan silloin, jos ennakkoilmoittautuneita on riittävä määrä.

Keski-Karjalan kansalaisopistossa opintoryhmän minimikoko on kuusi osallistujaa.

Opistossa tarjolla on tänä vuonnakin laaja kattaus kursseja liittyen esimerkiksi kädentaitoihin, kuvataiteisiin, musiikkiin, liikuntaan ja atk-taitoihin. Suunniteltuna on yhteensä 5 800 oppituntia Kiteen, Rääkkylän ja Tohmajärven alueella.

Kurssit käynnistyvät 12. syyskuuta alkaen.