Johanna Oraksella huippukesä

Taiteilija Johanna Oras on hyvin tyytyväinen pian päättyvään näyttelykesään.

Taidekartano Johanna Oraksen näyttelyyn on tutustunut noin 27 500 näyttelyvierasta eli enemmän kuin koskaan. Viime vuonna näyttelyssä kävi 26 000 ihmistä, ja sekin oli ennätys.

Taidekartanon tämän vuoden näyttelyssä Punkaharjun Tuunaansaaressa ylistetään metsää. Oodi metsälle -näyttely on avoinna vielä ensi sunnuntaihin 28. elokuuta saakka.

Syitä vuosi vuodelta kohonneille kävijämäärille voidaan Orasten mukaan hakea useasta osatekijästä.

– Yksi on se, että toimintamme on vakiintunut, ja sana kiirii. Tänä vuonna saimme näyttelyymme enemmän ryhmiä kuin aiemmin.

Tämä vuosi oli Taidekartanolle seitsemäs kesä.

Orakset myös sanovat, että kulunut kesä on ollut Punkaharjulla muutenkin ennätysvilkas.

Hotelli Punkaharjun avautuminen juhannuksen tietämillä on tuonut ihmisiä Punkaharjulle, ja siitä ovat hyötyneet eri alojen toimijat. Kun tarjonta kasvaa, se näkyy yleisenä vilkastumisena.

– Kyllä Saimi ja Thomas Hoyer ovat tehneet hienoa työtä nostaessaan hotellin loistoonsa, Orakset kiittävät Hotelli Punkaharjun omistajia ja yrittäjiä.

Reijo Oras jatkaa, että myös Savonlinnan Oopperajuhlien merkitys Taidekartano Johanna Oraksen kävijämäärille on kiistaton.

– Oopperajuhlat on tälle seutukunnalle suurin vetovoimatekijä, ja oopperassa sekä meillä vierailee paljon samoja ihmisiä.

Orakset, kuten muutkin punkaharjulaiset yrittäjät, toivovat, että monipuolistuva tarjonta saisi ihmiset pysymään kauemmin seudulla.

– Kun ihminen tulee oopperaan, on tärkeää saada hänet jäämään pitemmäksi aikaa, yöpymään ja käyttämään seudun palveluita monipuolisesti, Reijo Oras tuumaa.

Ensi vuodesta tulee taiteilija Johanna Oraksen 25. vuotisjuhlavuosi ja Suomen 100-vuotisjuhlavuosi. Se näkyy koko vuoden heti tammikuusta alkaen.

– Ensimmäinen näyttelyni oli aikanaan Tampereella. Sen jälkeen tiesin, että lähden taiteilijan uralle, Johanna Oras muistelee.

Tämän vuoden näyttelyn sulkeutumisen jälkeen Johanna Orasta alkaa välittömästi työllistää vuoden 2017 näyttelykesä sekä Suomen 100-vuotisjuhlavuosi.

Tarkalleen ottaen hän on jo maalannut ensi vuoden tauluja, mutta ne pidetään visusti katseilta piilossa.

Ensi vuosi on Suomen 100-vuotisjuhlavuosi, ja Taidekartano Johanna Oras on yksi valtakunnallisista taidekohteista, jotka ovat omalla näyttelyllään mukana Suomi Finland 100 -hankkeessa.

Taidekartano esittelee omin keinoin juhlivan Suomen teemoja, ja ensimmäinen virallinen esiintulo tapahtuu tammikuussa Luxemburgissa, jossa avataan Suomen juhlavuoden näyttely.

Jatkoa seuraa, sillä huhtikuussa Oraksen taidetta on esillä Särestöniemen museossa Kittilässä, ja sen jälkeen Taidekartano Johanna Oras avaa ovensa Punkaharjulla jo 25. toukokuuta.

Johanna Oraksen taidetta on Suomen juhlavuoteen liittyen esillä lisäksi heinäkuussa Alavudella ja elokuussa TL Koskella.

Tämän vuoden näyttelyn sulkeuduttua pitää Oras vielä näyttelyn Tampereella.

Johanna Oras esitteli tämän vuoden näyttelyssään suomalaista metsää ja mystiikkaa, ja ensi vuodeksi sukelletaan suomalaisuuteen ja suomalaiskansallisuuteen. Vuoden 2017 virallinen näyttelyn teema on ”Sivellin, joka soi Suomelle”.

– Muutama teos on Kalevala-aiheinen, ja teemoissa näkyy suomalaisia symboleja, kuten sisua, saunaa ja vaakunoita. Vanhat kansallistarinatkin, kuten Kettu ja karhu, antavat teoksiin vaikutteita. Lisäksi töissä näkyy kansallisromanttisuus ja Sibelius. Johanna Oras kuvailee.

Hän lupaa peilata tauluissaan monia teemoja nykyhetkeen uudistettuna, esimerkiksi Suomi-neito -teema saa vaikutteita nykyhetkestä.

Valtaosan ensi vuoden taiteesta Johanna Oras maalaa kotiateljeessaan TL Koskella.

Hänelle valmistuu myös uusi ja erämaahenkinen ateljee Kokemäelle. Ensi vuoden näyttelyitä varten valmistuu kaikkiaan noin viitisenkymmentä öljyvärityötä.

Perinteisesti Orakset viettävät jonkin aikaa talvikaudesta Ranskassa Nizzassa.

Tosin tulevien kuukausien aikana he pääsevät viettämään siellä tavallista vähemmän aikaa.