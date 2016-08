Suomen luontoa juhlitaan Punkaharjulla – sieni- ja luontoaiheinen teemaviikko tarjoaa koululaisille luontokokemuksia

Punkaharjun kouluissa panostetaan luontoon ja sen antimiin ensi viikon aikana. Teemaviikko on Sieni-ihmiset ry:n ja Saimi Hoyerin sekä Punkaharjun ala- ja yläkoulujen opettajien yhdessä toteuttama pilottiprojekti. Teemaviikon tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten sienituntemusta ja tarjota lapsille luontokokemuksia. Tavoitteena on myös saada lapset ja nuoret kiinnostumaan sienistä ruuanlaitossa maistelemalla erilaisia ruokasienilajeja.

Teemaviikon yhtenä tavoitteena on myös saada oppilaat arvostamaan oman kotiseutunsa ainutlaatuista luontoa ja lähestyä luontoasioita taiteiden kautta. Teemaviikkoon osallistuvat eskarit, alakoulun oppilaat ja ryhmä yläkoululaisia. Teemaviikko toteutetaan yhtenä uuden opetussuunnitelman edellyttämänä oppiainerajat ylittävänä kokonaisuutena kaikilla alakoulun luokka-asteilla. Teemaviikon suunnittelussa ovat olleet mukana Saimi Hoyer ja Punkaharjun Martoista Eeva Väisänen, Marianne Pelli sekä Lea Sairanen.

Viikon aikana koululaiset pääsevät tutustumaan luontosuunnistukseen, sieniin mikroskooppien avulla sekä osallistumaan paikallisten Marttojen toteuttamaan sienimaistajaisiin. Viikko huipentuu Järven tarina -elokuvan esitykseen koulun juhlasalissa. Ohjelmaa koululaisille on järjestetty maanantaista perjantaihin.

Valtakunnallista Suomen luonnon päivää juhlitaan lauantaina 27. päivä elokuuta neljättä kertaa. Päivän ideana on juhlia luontomme tuomaa iloa ja oivaltaa sen hyvinvointia edistävä vaikutus. Päivän aikana järjestetään tapahtumia ympäri Suomen niin maalla kuin kaupungissa. Suomen luonnon päivän suojelijana toimii tasavallan presidentin puoliso, rouva Jenni Haukio. Hotelli Punkaharjulla Suomen luonnon päivä näkyy juhlaillallisena. Lauantai-iltana hotellin ravintolassa pääsee nauttimaan viiden ruokalajin illallisen, josta vastaa keittiömestari Sami Tallberg. Lautaselle on päätymässä Punkaharjun metsien ja järvien antimet pääroolissa sienten laajaakin laajempi makukirjo.

– Välillä tuntuu siltä, että vaikka ihminen elää keskellä luontoa, hän ei aina löydä luontoaan eikä osaa nauttia niistä aistinautinnoista mitä luonto tarjoaa. Lauantaina on hyvä tilaisuus lähteä järvelle tai metsään ja avata aistit, kommentoi hotellinjohtaja Saimi Hoyer.

Metsähallituksen luontopalveluiden kansallispuistokumminakin toimiva Hoyer haluaa jakaa luonnon päivän sanomaa eteenpäin.

– Tämä on minulle rakas asia ja on hienoa, että ihmiset saadaan tällaisten päivien kautta luontoon. Punkaharjun ainutlaatuinen luonto on tähän oiva paikka.

Lauantaina Hotelli Punkaharjulla vietetään myös hotellin ensimmäistä sieniviikonloppua. Ohjattua ohjelmaa on luvassa niin lauantaina kuin sunnuntainakin. Paikan päälle saapuvat Suomen huippusieniasiantuntijat Tea Von Bonsdorff ja Jarkko Korhonen. Luvassa on kaksi opastettua sieniretkeä, keskusteluja, sienten tunnistamista, vinkkejä säilöntään ja sieniherkkuja.