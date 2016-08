Live Lemminkäinen! esillä Sovintolassa

Kevättalvella ensi-iltansa saaneen Live Lemminkäinen!-videoteoksen alkuperäiset kuvat ovat esillä Kesälahden Sovintolassa syksyn mittaan. Saksalaisen kuvataiteilijan Katharina Benkwitzin piirroksista koottu näyttely avataan huomenna perjantaina.

Live Lemminkäinen!-produktiossa tuotettiin suomen- ja englanninkieliset videot, joilla Kalevalan komean sotasankarin tarina välitetään tarinan, puheteatterin, piirros- ja valokuvien sekä Nightwish-yhtyeen musiikin kautta.

Alun perin tarina taltioitiin Kesälahden Hummovaarassa, jossa runonlaulaja Juhana Kainulainen lauloi sen Elias Lönnrotille kesällä 1828.

Videot ovat striimattavissa veloituksetta muun muassa Vimeo- ja Youtube-palveluista, Opetushallituksen edu.fi-sivustolta sekä eKirjasto- ja Kirjastokaista-palveluista. Produktiolla halutaan innostaa erityisesti nuorempia sukupolvia usein vaikeaselkoiseksi ja vanhanaikaiseksi koetun Kalevalan pariin.

Suomen kansalliseepos on tehnyt suuren vaikutuksen Katharina Benkwitziin. Vuonna 2011 Kiteelle muuttanut taiteilija arvostaa klassisten suomalaisten taiteilijoiden Kalevala-teoksia, mutta halusi löytää oman tapansa ilmaista Kalevalan mytologiaa.

– Kalevalan ihmiset elävät symbioottisessa suhteessa ympäröivän luonnon kanssa. Halusin tehdä tämän suhteen piirroksissani näkyväksi, kuvailee Benkwitz.

Suomenkielisessä videossa kuullaan muun maussa kesälahtelaista Leila Luukkaista Louhen roolissa. Muita puheroolin tekijöitä ovat Pentti Holopainen kertojana sekä kiteeläisen kyläparin Myllyteatterin näyttelijät.

Englanninkielisellä videolla kertojana toimii Nightwishin multi-instrumentalisti Troy Donockley ja Louhina vokalisti Floor Jansen sekä Kyllikkinä laulaja Johanna Kurkela. Myös videot ovat katsottavissa ja kuunneltavissa näyttelytilassa.

Tuomas Holopainen vastaa videoteoksessa kuultavasta musiikista. Holopainen hämmästelee, kuinka täydellisesti vuonna 2007 sävelletty ”The Poet And The Pendulum”-kappale ja Lemminkäisen tarina sopivat yhteen.

– Yhteensopivuus on suorastaan taianomaista, ihmettelee Holopainen.

Kesälahden kulttuuriseura on rahoittanut produktiota.

– Lemminkäisen tarina on kesälahtelaista kulttuuriperintöä ja myös tuotannossa on ollut mukana runsaasti kesälahtelaista ja kiteeläistä osaamista. Halusimme ottaa varaslähdön Suomi 100 vuotta-juhlavuoteen tekemällä kunniaa suomalaisuuden ytimessä olevan Kalevalan kesälahtelaisille juurille, toteaa näyttelyn järjestelyistä vastaavan Kesälahden Kulttuuriseura ry:n puheenjohtaja Airi Turunen.

Muita rahoittajia ovat muun muassa Pohjois-Karjalan liitto, Joensuun popmuusikot ry, Kalevala Koru Oy, Kiteen kaupunki sekä Kesälahti-Seura ry ja muut paikalliset yhteisöt ja yritykset.

Näyttely avataan perjantai-iltana avajaiskonsertilla, joka on myös kunnianosoitus kesälahtelaiselle kulttuuriperinnölle. Paikallisesta maisemasta ja ihmisistä innoituksen saanutta musiikkia tulkitsee ”Trio Juhana” eli Leila Luukkainen, Pentti Ojajärvi ja Timo Holopainen.

Live Lemminkäinen!-piirroskuvanäyttelyn avajaiset ja avajaiskonsertti Sovintolassa perjantaina 26.8 kello 18. Vapaa pääsy. Näyttely avoinna lauantaisin kello 10-13 lauantaihin 8.10. saakka.