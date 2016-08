Järki saisi voittaa koulun paikassa

Savonlinnan kaupunginhallituksen tämänviikkoinen linjaus kuulostaa punkaharjulaisin korvin fiksulta. Hallitus ei halua keskittää Punkaharjun koulutoimea ja varhaiskasvatusta nykyisen yläasteen tiloihin kirkonkylälle.

Koulutoimen ja varhaiskasvatuksen sijoittumisesta ja vaihtoehdoista on tehtävä tarkempi jatkoselvitys, ohjeistaa hallitus.

Mahdollista on, että toiminnot keskitetään nykyiselle Punkasalmen koululle Puruveden rannalle . Rakennus on remontoitu ja hyväkuntoinen.

Toinen vaihtoehto lienee, että koulut jatkavat kahdessa paikassa, kuten nykyään.

Kaupungin tilatyöryhmässä syntynyt ajatus kaiken keskittämisestä kirkonkylälle remonttia vaativiin tiloihin olikin kuolleena syntynyt ajatus. Onneksi vaikuttaa siltä, että se on nyt kuopattu. Ensin Punkaharjun aluejohtokunta ja sen jälkeen tekninen lautakunta vastustivat suunnitelmaa, jossa ei alun pitäenkään ollut järjen häivää.

Luottamushenkilöiltä voi Punkaharjun kouluasiassa toivoa maltillista ja kaukonäköistä kannanmuodostusta. On hyvä pitää yllä vuoropuhelua punkaharjulaisten kanssa. He tietävät parhaiten paikalliset olosuhteet.